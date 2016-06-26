"Манчестер Юнайтед" разом з Ибрахимовичем готовий придбати екс-лідера "Шахтаря"

Англійський "Манчестер Юнайтед" близький до підписання контракту з атакуючим півзахисником дортмундської "Боруссії" Генріхом Мхітаряном, повідомляє The Guardian.

У придбанні вірменського футболіста, який за підсумками минулого сезону був визнаний найкращим гравцем німецької Бундесліги, зацікавлений головний тренер "МЮ" Жозе Моуріньо.

Контракт Мхітаряна з "Боруссією" діє до кінця сезону 2017/18. Дортмундський клуб заявляє, що футболіст не продається, і пропонує гравцеві нову угоду з підвищенням зарплати.

Тим не менш, в "Юнайтед" впевнені, що запропоновані за гравця 30 мільйонів фунтів змінять точку зору керівництва "Боруссії". Крім того, перебратися в чемпіонат Англії хоче сам Мхітарян, який прагне до нових викликів в кар'єрі. Очікується, що сторони прийдуть до згоди протягом тижня, і Мхітарян підпише з "МЮ" контракт на 4-5 років.

Нагадаємо, Генріх Мхітарян перейшов в "Боруссію" з донецького "Шахтаря" у 2013 році за 27,5 мільйона євро.

Крім того, у перших числах липня має бути офіційно оголошений перехід до "МЮ" форварда Златана Ібрагімовича. Швед уже узгодив з клубом свою зарплату, яка складе 220 тисяч фунтів на тиждень. Перед остаточним рішенням 34-річний форвард хоче зустрітися з Жозе Моуріньо, щоб обговорити свою роль в команді.