Копа Америка: Колумбія перемогла США в матчі за бронзу

Збірна Колумбії стала бронзовим призером чемпіонату Америки після того, як у матчі за третє місце перемогла команду США.

Рахунок матчу - 1:0. Єдиний м'яч у грі на 31-й хвилині забив форвард італійського "Мілана" Карлос Бакка.

Зазначимо, що це перша медаль для Колумбії на Копа Америка з 2001-го року, коли команда стала переможцем турніру.

Найближчої ночі у фіналі турніру зіграють збірні Аргентини і Чилі. Початок матчу за київським часом - 3:00.