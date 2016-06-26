Копа Америка: Колумбія перемогла США в матчі за бронзу
11:37, 26 червня 2016Футбол
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Єдиний м'яч у грі забив форвард Карлос Бакка.
Reuters
Збірна Колумбії стала бронзовим призером чемпіонату Америки після того, як у матчі за третє місце перемогла команду США.
Рахунок матчу - 1:0. Єдиний м'яч у грі на 31-й хвилині забив форвард італійського "Мілана" Карлос Бакка.
Зазначимо, що це перша медаль для Колумбії на Копа Америка з 2001-го року, коли команда стала переможцем турніру.
Найближчої ночі у фіналі турніру зіграють збірні Аргентини і Чилі. Початок матчу за київським часом - 3:00.
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