Київське "Динамо" продовжить контракт з Гусєвим

Київське "Динамо" продовжить термін дії контракту зі своїм півзахисником Олегом Гусєвим. Про це повідомив агент футболіста Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

За словами агента, у 33-річного футболіста були вигідні пропозиції за межами України, але його клієнт прийняв рішення залишитися в команді Сергія Реброва.

Олег Гусєв став гравцем "Динамо" в 2003-му році. З тих пір він зіграв за команду в чемпіонаті України 286 поєдинків, забивши 57 голів.

У минулому чемпіонаті на рахунку півзахисника було 24 матчі і 10 голів.

Як повідомляв УНІАН, раніше контракт із "Динамо" продовжив Олександр Шовковський.