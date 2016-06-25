УЄФА оновив календар відбіркової групи ЧС-2018 з участю збірної України - додав Косово

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вніс зміни у календар матчів відбіркової групи I на чемпіонат світу 2018, повідомляється на сайті організації.

Раніше, 9 червня, до складу групи була додана збірна Косово, яка лише нещодавно стала членом ФІФА.

Українська команда зустрінеться зі збірною Косові 9 жовтня 2016 року і 6 жовтня 2017 року.

Разом з тим, Україна не визнає Косово державою.Президент Федерації футболу України Андрій Павелко зазначив, що федерація вже звернулася до МЗС України з питанням, як діяти в даній ситуації. Поки ніякої офіційної інформації з цього приводу немає.

Календар матчів групи:

2016 рік

5 вересня: Хорватія - Туреччина, Україна - Ісландія, Фінляндія - Косово

6 жовтня: Ісландія, Фінляндія, Туреччина - Україна, Косово - Хорватія

9 жовтня: Фінляндія - Хорватія, Ісландія, Туреччина, Україна - Косово

12 листопада: Хорватія - Ісландія, Україна - Фінляндія, Туреччина - Косово

2017 рік

24 березня: Хорватія - Україна, Туреччина - Фінляндія, Косово - Ісландія

11 червня: Фінляндія - Україна, Ісландія, Хорватія, Косово - Туреччина

2 вересня: Фінляндія - Ісландія, Україна - Туреччина, Хорватія - Косово

5 вересня: Ісландія - Україна, Туреччина - Хорватія, Косово - Фінляндія

6 жовтня: Хорватія - Фінляндія, Туреччина - Ісландія, Косово - Україна

9 жовтня: Україна - Хорватія, Фінляндія - Туреччина, Ісландія - Косово