УЄФА оновив календар відбіркової групи ЧС-2018 з участю збірної України - додав Косово
Матчі українців з командою країни нового члена ФІФА відбудуться 9 жовтня 2016 року і 6 жовтня 2017 року.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вніс зміни у календар матчів відбіркової групи I на чемпіонат світу 2018, повідомляється на сайті організації.
Раніше, 9 червня, до складу групи була додана збірна Косово, яка лише нещодавно стала членом ФІФА.
Українська команда зустрінеться зі збірною Косові 9 жовтня 2016 року і 6 жовтня 2017 року.
Разом з тим, Україна не визнає Косово державою.Президент Федерації футболу України Андрій Павелко зазначив, що федерація вже звернулася до МЗС України з питанням, як діяти в даній ситуації. Поки ніякої офіційної інформації з цього приводу немає.
Календар матчів групи:
2016 рік
5 вересня: Хорватія - Туреччина, Україна - Ісландія, Фінляндія - Косово
6 жовтня: Ісландія, Фінляндія, Туреччина - Україна, Косово - Хорватія
9 жовтня: Фінляндія - Хорватія, Ісландія, Туреччина, Україна - Косово
12 листопада: Хорватія - Ісландія, Україна - Фінляндія, Туреччина - Косово
2017 рік
24 березня: Хорватія - Україна, Туреччина - Фінляндія, Косово - Ісландія
11 червня: Фінляндія - Україна, Ісландія, Хорватія, Косово - Туреччина
2 вересня: Фінляндія - Ісландія, Україна - Туреччина, Хорватія - Косово
5 вересня: Ісландія - Україна, Туреччина - Хорватія, Косово - Фінляндія
6 жовтня: Хорватія - Фінляндія, Туреччина - Ісландія, Косово - Україна
9 жовтня: Україна - Хорватія, Фінляндія - Туреччина, Ісландія - Косово