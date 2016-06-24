"Рішення щодо нового тренера збірної України буде прийнято до середини липня" - президент ФФУ

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко описав процедуру обрання нового головного тренера національної збірної на сьогоднішній прес-конференції в Будинку футболу.

«З боку робочої групи, яку очолить Семен Альтман, буде пророблена серйозна робота, щоб ми отримали максимальну інформацію щодо кандидатів на пост головного тренера команди, яка буде готуватися до найближчого чемпіонату світу. І не тільки на цей ЧС, але і далі. Щоб бачити перспективу не тільки зараз, але і в 2020 році. Це рішення потрібно прийняти до середини липня, оскільки більше часу в нас просто немає. Будуть жорсткі критерії і вимоги до робочої групи, щоб ми мали всю інформацію щодо кандидатів на пост головного тренера. Щоб ми могли ставити цілі не тільки до ЧС-18, але і на Олімпійські ігри, і на Євро-2020. Потрібно брати приклад з таких країн, як Ісландія, Бельгія, Іспанія, Португалія і так далі».

Як повідомляв УНІАН, збірна України стала найгіршою командою Євро-2016. Українці стали єдиними, хто не набрав жодного очка, не забив жодного гола і достроково, за тур до закінчення групового етапу, втратив всі шанси на потрапляння в плей-офф 1/8 фіналу турніру.

Раніше українські ЗМІ неодноразово писали про те, що новим наставником збірної України стане Андрій Шевченко, останні півроку працював асистентом Фоменко.