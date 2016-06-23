Лідер "Лестера" вирішив не змінювати свій клуб на лондонський "Арсенал"

Англійський форвард "Лестер Сіті" Джеймі Варді вирішив не залишати команду після її сенсаційної перемоги в чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт "Лестера".

Варді підписав з клубом новий чотирирічний контракт.

"І ми, і Джеймі сподіваємося, що ця заява покладе край спекуляціям про те, що він може залишити клуб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Варді претендував лондонський "Арсенал". Угода, за якою футболіст мав заробити 24 мільйони фунтів за 4 роки, могла бути оформлена до початку Євро-2016, але в останній момент Варді відклав своє рішення.

Інші лідери минулорічного "Лестер Сіті" Каспер Шмайхель, Н'Голо Канте та Ріяд Марез, незважаючи на великі пропозиції від інших клубів, поки що не висловлювали бажання покинути чемпіонську команду.