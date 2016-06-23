Копа Америка. У фіналі турніру зіграють Чилі та Аргентина

Збірна Чилі стала другим фіналістом турніру Копа Америка, який проходить у США.

У півфіналі чилійці обіграли збірну Колумбії з рахунком 2:0. Обидва м'ячі були забиті на початку зустрічі - на 7-й хвилині відзначився Чарлез Арангіс, на 11-й хвилині - Хосе Педро Фуенсаліда.

У фіналі Чилі зіграє зі збірною Аргентини, яка в іншому півфіналі розгромила США з рахунком 4:0. Гра відбудеться у ніч з 27 на 28 червня.