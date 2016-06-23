Копа Америка. У фіналі турніру зіграють Чилі та Аргентина

11:49, 23 червня 2016
Футбол
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Минулої ночі збірна Чилі обіграла у півфіналі чемпіонату Колумбію з рахунком 2:0.

Reuters

Збірна Чилі стала другим фіналістом турніру Копа Америка, який проходить у США.

У півфіналі чилійці обіграли збірну Колумбії з рахунком 2:0. Обидва м'ячі були забиті на початку зустрічі - на 7-й хвилині відзначився Чарлез Арангіс, на 11-й хвилині - Хосе Педро Фуенсаліда.

У фіналі Чилі зіграє зі збірною Аргентини, яка в іншому півфіналі розгромила США з рахунком 4:0. Гра відбудеться у ніч з 27 на 28 червня.

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