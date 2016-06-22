"Шахтар" розгромив голландських любителів у першому матчі Фонсеки

Донецький "Шахтар" декласував команду голландських любителів KIFA Pro Team в першому матчі для нового наставника "гірників" Пауло Фонсеки. Гра завершилася з рахунком 9:0, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

По два м'ячі забили півзахисник Андрій Тотовицький, форварди Андрій Борячук і Факундо Феррейра. Також відзначилися Олександр Зубков, Бернард і Іван Петряк.

KIFA Pro Team - Шахтар - 0:9 (0:4)

Голи: Зубков (3), Бернард (9), Тотовицький (38, 43), Феррейра (48, 86), Борячук (71, 80), Петряк (75);

Шахтар (1-й тайм): Каніболоцький, Данченко (Борячук, 61), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Зубков, Танковський, Фред, Бернард, Тотовицький, Едуардо (Феррейра, 39);

Шахтар (2-й тайм): Сарнавський (Кудрик, 70), Данченко, Ордець, Воловик, Соболь, Коробенко, Малишев, Веллінгтон Нем, Петряк, Дентіньо, Феррейра.