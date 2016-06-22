Аргентина розтрощила США і стала першим фіналістом Кубка Америки

У Х'юстоні (США) відбувся перший півфінал Кубка Америки з футболу, в якому збірна Аргентини розтрощила господарів змагань команду США.

Фаворит турніру виграв з рахунком 4:0.

Аргентинці мали велику ігрову і територіальну перевагу протягом всього матчу. А у перший гол вона була втілена на вже на 3-й хвилині, коли відзначився Есек'єль Лавессі. Майже півгодини ігрового часу рахунок був мінімальним, поки на 32-й хвилині Ліонель Мессі не подвоїв перевагу своєї національної команди - 2:0.

Після перерви аргентинці лише збільшували свою перевагу, а найбільшого успіху домігся Гонсало Ігуаїн. Саме він забив обидва голи своєї команди на 50-й та 86-й хвилинах, зробивши дубль і довівши перевагу до 4:0.

У фіналі аргентинці зіграють з переможцем матчу Венесуела - Чилі, який відбудеться в ніч на четвер за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканського континенту. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.

США – Аргентина 0:4

Голи: Лавессі, 3, Мессі, 32, Ігуаїн, 50, 86