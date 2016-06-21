Екс-головний тренер харківського "Металіста" Севідов очолив маріупольський "Іллічівець"

Новим головним тренером «Іллічівця» призначений Олександр Севідов, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт укладено на один сезон.

Тренер був представлений керівництвом клубу футболістам і вже приступив до роботи. Команда розпочала підготовку до нового сезону на своїй навчально-тренувальній базі в Маріуполі.

Останніми клубами, в яких працював Севідов, були львівські «Карпати» (2013-14) і харківський «Металіст» (2015-16).