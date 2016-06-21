Екс-головний тренер харківського "Металіста" Севідов очолив маріупольський "Іллічівець"
17:47, 21 червня 2016Футбол
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Контракт укладено на один сезон.
У минулому сезоні Севідов тренував харківський "Металіст" / xsport.ua
Новим головним тренером «Іллічівця» призначений Олександр Севідов, повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт укладено на один сезон.
Тренер був представлений керівництвом клубу футболістам і вже приступив до роботи. Команда розпочала підготовку до нового сезону на своїй навчально-тренувальній базі в Маріуполі.
Останніми клубами, в яких працював Севідов, були львівські «Карпати» (2013-14) і харківський «Металіст» (2015-16).
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