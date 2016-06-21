Фанати "Динамо" під час контрольної гри ображали новачка команди

Під час товариського матчу київського "Динамо" проти "Колоса" з Ковалівки вболівальники столичної команди вигукували образливі гасла у бік новачка "Динамо" Олександра Гладкого. Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

Капітан "Динамо" Олександр Шовковський підійшов до фанів і заступився за свого партнера по команді.

Як зазначає "Чемпіон", у розмові з фанатами Гладкий зазначив, що передбачав можливість такого ставлення до себе з боку вболівальників. Він також запевнив, що прийшов грати не за гроші і "гризтиме землю" на футбольному полі за динамівську емблему.

Зазначимо, що в контрольному матчі з "Колосом" київська команда здобула перемогу з рахунком 3:0. Один з голів забив Гладкий, а ще двома точними ударами відзначилися Микола Морозюк і Артем Бесєдін.