"Шахтар" пропонує реформувати Кубок України

Донецький "Шахтар" пропонує реформувати організацію проведення Кубка України з футболу. Про це в інтерв'ю газеті "Сегодня" розповів юрист клубу Андрій Харитончук.

На його думку, ключових змін повинні бути три.

Перша реформа - місце проведення фінального матчу турніру має визначатися на початку сезону, а не за кілька тижнів до матчу, як це було в нинішньому році.

"Повинні бути критерії, за якими буде вибиратися місто-фіналіст. Важливо, щоб рішення грунтувалося на цих критеріях і вболівальникам, клубам повідомлялося, чому воно прийнято. Якщо місце проведення вирішального матчу буде визначено заздалегідь, ніхто з фіналістів не зможе критикувати ФФУ в упередженості, - вважає Харитончук.

Юрист також впевнений, що проведення Кубка України потрібно надати однієї організації. Він нагадав, що нині турніром на різних його етапах займаються ПФЛ, Прем'єр-ліга і ФФУ.

"Коли відразу три організації беруться за проведення турніру, неможливо в одному місці централізувати всі комерційні, спонсорські, телевізійні права. Має бути продукт, який можна продати єдиним пакетом спонсорам. Природньо, ФФУ продає лише фінал як найсолодший шматок пирога. Отримує дохід від продажу квитків, ТВ прав, спонсорства та реклами. І розпоряджається цими коштами на власний розсуд. Клуби абсолютно нічого не отримують. Який дохід отримує ФФУ – невідомо, ця інформація ніколи не розкривається", - підкреслив Харитончук.

І третя реформа - наведення порядку в системі розподілу доходів. На думку фахівця, це допоможе заробляти клубам першої та другої ліги, які успішно виступають у турнірі.

"Ми виступаємо за те, щоб дохід від проведення турніру розподілявся поміж усіх клубів, що беруть участь в Кубку, і хай це, можливо, невеликі гроші, але важливі справедливий розподіл і турбота про команди з нижчих дивізіонів – клубів Першої та Другої ліг", - додав юрист.

Харитончук також наголосив, що всі ці пропозиції виносилися на обговорення під час засідання виконкому ФФУ, яке відбулося минулого тижня. Федерація на даний момент свою офіційну позицію з цього приводу не озвучувала.