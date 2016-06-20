Новий тренер "Севільї" хоче залишити Коноплянку в команді

Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі, який найближчим часом має очолити іспанську "Севілью", хоче, щоб український півзахисник Євген Коноплянка залишився в команді. Про це повідомляє "Футбол 24".

Як пише видання, Сампаоли вважає українського вінгера гравцем дуже високого рівня, хоче поспілкуватися з ним і побачити Коноплянку в дії на тренуваннях.

Аргентинський наставник вірить, що зможе допомогти екс-хавбеку "Дніпра" продовжувати рости, і тому бажає залишити українця в команді на сезон-2016/17.

Зазначимо, що колишній головний тренер "Севільї" Унаї Емері не збирався розраховувати на Євгена Коноплянку в наступному сезоні.