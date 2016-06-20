Новий тренер "Севільї" хоче залишити Коноплянку в команді
15:29, 20 червня 2016Футбол
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Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі вірить в українського півзахисника.
Коноплянка залишиться в "Севільї" / footmania.com.ua
Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі, який найближчим часом має очолити іспанську "Севілью", хоче, щоб український півзахисник Євген Коноплянка залишився в команді. Про це повідомляє "Футбол 24".
Як пише видання, Сампаоли вважає українського вінгера гравцем дуже високого рівня, хоче поспілкуватися з ним і побачити Коноплянку в дії на тренуваннях.
Аргентинський наставник вірить, що зможе допомогти екс-хавбеку "Дніпра" продовжувати рости, і тому бажає залишити українця в команді на сезон-2016/17.
Зазначимо, що колишній головний тренер "Севільї" Унаї Емері не збирався розраховувати на Євгена Коноплянку в наступному сезоні.
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