Шевченко є першим кандидатом на посаду головного тренера збірної України - ЗМІ

Керівництво ФФУ планує провести переговори з нинішнім асистентом головного тренера збірної України Андрієм Шевченком з приводу призначення його на посаду наставника національної команди після Євро-2016. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на власні джерела.

Кандидатура Шевченка розглядається як пріоритетна, але для її затвердження потрібна не лише згода самого фахівця, але і Виконкому ФФУ.

Також, у разі призначення Шевченка на посаду наставника національної збірної, тренерський штаб буде повністю оновлений.

Очікується, що робота над узгодженням формальностей буде прискорена у липні, щоб до серпня національна команда отримала нового тренера і його штаб.

Нагадаємо, Андрій Шевченко став асистентом головного тренера збірної України наприкінці минулого року, коли команда вже завоювала право виступати на Євро-2016.

У вересні українці стартують у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2018. Суперниками українців будуть Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія і Косово.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про те, що нинішній наставник збірної Михайло Фоменко залишить збірну України після Євро-2016.