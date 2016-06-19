Копа Америка: Аргентина і Чилі доповнили склад півфіналістів

Збірні Аргентини і Чилі доповнили склад півфіналістів на Копа Америка, який проходить у США. Вчора вночі обидві команди у чвертьфінальних матчах турніру розгромили своїх суперників.

Збірна Аргентини обіграла Венесуелу з рахунком 4:1. Дублем відзначився форвард італійського "Наполі" Гонсало Ігуаїн, і ще по голу провели Ліонель Мессі і Ерік Ламела.

Збірна Чилі завдала нищівної поразки команді Мексики, здолавши її з рахунком 7:0. Відразу чотири голи у цій грі на рахунку форварда німецького "Хоффенхайма" Едуардо Варгаса. Також забивали Едсон Муч і Алексіс Санчес.

Аргентина - Венесуела - 4:1 (2:0)

Голи: Ігуаїн (8, 28), Мессі (60), Ламела (71) - Рондон (70).

Мексика - Чилі - 0:7 (0:2)

Голи: Муч (16, 88), Варгас (44, 52, 57, 74), Санчес (49).

У півфіналах, які відбудуться 21-22 червня, зустрінуться пари США - Аргентина і Бразилія - Чилі.