Копа Америка: Колумбія обіграла Перу в серії пенальті і стала другим півфіналістом

У США триває Кубок Америки-2016 з футболу, де в ніч на суботу за київським часом визначився другий півфіналіст - збірна Колумбії.

У грі 1/4 фіналу Колумбія - Перу жодна з команд не забивала голи в основний або додатковий час. Матч завершився внічию 0:0. А в серії пенальті точнішими і холоднокровними виявилися колумбійські гравці, які реалізували всі чотири удари. У той же час, воротар колумбійців Давид Оспіна впорався з ударом Трауко, після чого у перуанців не забив ще й Куєва. У підсумку - 4:2 у серії пенальті в пользху Колумбії.

Нагадаємо, що раніше, у першому чвертьфіналі збірна США обіграла команду Еквадору в основний час з рахунком 2:1. Ще два чвертьфінали відбудуться в ніч на неділю за київським часом.

У півфіналі колумбійці зіграють з переможцем пари Мексика – Чилі, а переможця чвертьфіналу Аргентина – Венесуела чекає зустріч з господарями турніру – США.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканського континенту. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.