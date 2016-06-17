Яремченко відмовився очолювати "Карпати" через 11 днів після призначення головним тренером

17:00, 17 червня 2016
Футбол
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Львівський клуб знову залишився без тренера.

Яремченко может возглавить

Валерій Яремченко, який на початку червня очолив "Карпати", вирішив змінити своє рішення і поїхав зі Львова, повідомляє "Футбол 24" з посилання на самого 68-річного спеціаліста.

Замість Яремченка обов'язки головного тренера "Карпат" виконуватиме Анатолій Чанцев.

Як повідомля УНІАН, 6 червня у "Карпатах" сформувався новий тренерський штаб, до якого окрім Яремченка і Чанцева увійшли Володимир Безуб'як та Володимир Васютик.

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