Яремченко відмовився очолювати "Карпати" через 11 днів після призначення головним тренером

Валерій Яремченко, який на початку червня очолив "Карпати", вирішив змінити своє рішення і поїхав зі Львова, повідомляє "Футбол 24" з посилання на самого 68-річного спеціаліста.

Замість Яремченка обов'язки головного тренера "Карпат" виконуватиме Анатолій Чанцев.

Як повідомля УНІАН, 6 червня у "Карпатах" сформувався новий тренерський штаб, до якого окрім Яремченка і Чанцева увійшли Володимир Безуб'як та Володимир Васютик.