Яремченко відмовився очолювати "Карпати" через 11 днів після призначення головним тренером
17:00, 17 червня 2016Футбол
410
Львівський клуб знову залишився без тренера.
Яремченко відмовився очолювати "Карпати" / dynamo.kiev.ua
Валерій Яремченко, який на початку червня очолив "Карпати", вирішив змінити своє рішення і поїхав зі Львова, повідомляє "Футбол 24" з посилання на самого 68-річного спеціаліста.
Замість Яремченка обов'язки головного тренера "Карпат" виконуватиме Анатолій Чанцев.
Як повідомля УНІАН, 6 червня у "Карпатах" сформувався новий тренерський штаб, до якого окрім Яремченка і Чанцева увійшли Володимир Безуб'як та Володимир Васютик.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter