Копа Америка: Збірна США обіграла Еквадор і стала першим півфіналістом

У Сіетлі (США) завершився перший чвертьфінал Кубка Америки-2016 з футболу, в якому господарі турніру збірна США обіграла команду Еквадору з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Американці мали перевагу над суперником протягом гри і в середині першого тайму відкрили рахунок. На 22-й хвилині точним ударом відзначився Клінт Демпсі - 1:0.

Основні події в цьому матчі розгорнулися в середині другого тайму. На 65-й хвилині Демпсі виступив у ролі асистента, підхопивши м'яч у штрафному і катнув вздовж воріт на Гьясі Зардеса. Тому залишалося лише підставити ногу і закотити м'яч у ворота - 2:0. За 9 хвилин, на 74-й, еквадорці повернули інтригу матчу - Міки Арройо відправив м`яч, що котився вздовж штрафного майданчика ударом в кут воріт. Але, більшого еквадорці зробити не змогли - 1:2.

У півфіналі збірна США зіграє з переможцем матчу Аргентина - Венесуела, який відбудеться у ніч на неділю за київським часом. Також в ніч на суботу відбудеться чвертьфінал Перу - Колумбія, а в ніч на неділю - Мексика проти Чилі.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканським континентом. В турнірі беруть участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників північноамериканської КОНКАКАФ.