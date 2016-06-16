УЄФА знову розведе Росію з Україною при жеребкуванні єврокубків-2016/17

Союз європейських футбольних асоціацій пояснив деталі жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів, а також першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи в сезоні-2016/17, повідомляє "Чемпіонат".

«Повний опис процедури жеребкування буде оголошено на цьому тижні, до 17 червня. Російські та українські клуби будуть розведені в ході жеребкування. Аналогічного обмеження щодо російських і турецьких клубів немає», — повідомили в прес-службі УЄФА.

У Лізі чемпіонів від України виступлять «Динамо» і «Шахтар». Кияни почнуть з групового етапу, тоді як гірникам доведеться взяти участь у кваліфікації.

У Лізі Європи зіграють «Зоря», «Ворскла» і «Олександрія». Луганський клуб почне з групового етапу, а «Ворскла» і «Олександрія» – з кваліфікації.

Жеребкування відбіркових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудуться 20 червня в швейцарському Ньоні.