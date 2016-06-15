Копа Америка: збірна Чилі стала останнім учасником 1/4 фіналу

Збірна Чилі обіграла команду Перу з рахунком 4:2 і вийшла до чвертьфіналу Копа Америка. В іншому матчі групи команда Аргентини розгромила аутсайдерів з Болівії - 3:0.

У вирішальному матчі Групи D у Філадельфії зійшлися команди Чилі і Перу, у яких було на рахунку по 3 очки. В боротьбі за 2-е місце і останню путівку в плей-офф сильнішими і більш вдалими виявилися чилійці. Панамець Камарго відкрив рахунок на 5-й хвилині, але суперники, завдяки дублю Варгаса (15-я і 43-ї хвилини), ще до кінця тайму не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Після перерви, на 50-й хвилині, Санчес збільшив перевагу чилійців до 3:1, на 75-й хвилині Ароййо забив другий гол збірної Панами, але в самій кінцівці, на 89-й хвилині, Санчес зробив дубль - 4:2 на користь команди Чилі.

У матчі лідера і аутсайдера групи Аргентина - Болівія, який нічого не вирішував з турнірної точки зору, аргентинці виграли з великим рахунком 3:0. Голи на рахунку Ламелли, Лавессі і Куесті.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у Аргентини 9 очок, Чилі - 6, Перу - 3, Болівії - 0.

В матчах 1/4 фіналу зійдуться США - Еквадор, Перу - Колумбія, Аргентина - Венесуела, Мексика - Чилі.

Матчі відбудуться 17-19 червня.