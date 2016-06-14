Копа Америка-2016: Уругвай розтрощив Ямайку, Мексика і Венесуела грають внічию

У США відбулися матчі чергового ігрового дня Кубка Америки-2016, в рамках яких Уругвай розгромив Ямайку з рахунком 3:0, а команди Мексики і Венесуели зіграли внічию - 1:1.

Уругвайці вийшли вперед у своєму матчі вже в середині першого тайму, коли на 21-й хвилині Ернандес забив гол. Далі суперник чинив опір до середини другого тайму, поки ямаєць Уотсон на 66-й хвилині не вразив власні ворота. Крапку в цьому матчі на 88-й хвилині поставив точний удар Корухо.

В іншому матчі групи мексиканець Веласкес на 10-й хвилині відкрив рахунок. Здавалося, що матч завершиться перемогою команди з мінімальним рахунком, але на 80-й хвилині Корона забив гол - 1:1.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканським континентом. В турнірі беруть участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.