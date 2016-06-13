Перше тренування донецького "Шахтаря" у новому сезоні розпочнуть 24 футболіста

Сьогодні донецький "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону у чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вранці відбувся плановий медогляд футболістів. Тренувальний процес під керівництвом нового наставника "гірників" Пауло Фонсеки розпочнеться завтра.

На даний момент у розпорядженні португальського фахівця знаходиться 24 гравця. Серед них 11 виконавців, які входили в основний склад команди у минулому сезоні. Це воротарі Антон Каніболоцький і Богдан Сарнавський, захисники Сергій Кривцов, Іван Ордець, Микола Матвієнко і Марсіо Азеведо, півзахисники Максим Малишев, Бернард і Дентіньо, форварди Едуардо і Факундо Феррейра.

Єдиним новачком команди поки що є екс-півзахисник луганської "Зорі" Іван Петряк.

Крім того, Паулу Фонсека продивиться п'ятьох гравців, які виступали в минулому сезоні за команду "Шахтаря" U-21. Це воротар Олег Кудрик, півзахисники Гіоргі Арабідзе та Андрій Коробенко, форварди Андрій Борячук та Олександр Зубков.

Також спробують закріпитися в "Шахтарі" сім виконавців, які минулий сезон провели в оренді, граючи за інші команди. Це захисники Олександр Воловик (виступав за бельгійський "Левен"), Едуард Соболь ("Металіст") і Сергій Вакуленко ("Іллічівець"), півзахисники В'ячеслав Танковський, Андрій Тотовицький (обидва - "Зоря") та Олег Данченко ("Чорноморець"), форвард Артур Загорулько ("Іллічівець").

Три бразильських легіонера "гірників" Тайсон, Ісмаїлі і Марлос приєднаються до команди найближчим часом.