Шовковський продовжив контракт з київським "Динамо"
21:18, 13 червня 2016Футбол
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Новий контракт воротаря розрахований до кінця 2016 року.
Шовковський продовжив контракт з "Динамо" / ФК "Динамо"
Капітан київського "Динамо" Олександр Шовсковскій продовжив контракт з київським "Динамо" до 31 грудня 2016 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
41-річний голкіпер продовжує залишатися основним гравцем київської команди, за яку виступає з 1993 року. На рахунку Шовковського понад 650 офіційних матчів за "Динамо".
Також він є рекордсменом за кількістю зіграних матчів у чемпіонаті України, який у воротаря назбиралося в кількості 418.
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