Шовковський продовжив контракт з київським "Динамо"

Капітан київського "Динамо" Олександр Шовсковскій продовжив контракт з київським "Динамо" до 31 грудня 2016 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

41-річний голкіпер продовжує залишатися основним гравцем київської команди, за яку виступає з 1993 року. На рахунку Шовковського понад 650 офіційних матчів за "Динамо".

Також він є рекордсменом за кількістю зіграних матчів у чемпіонаті України, який у воротаря назбиралося в кількості 418.