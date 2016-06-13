На НСК "Олімпійський" встановили систему автоматичної фіксації голів

Кілька днів тому на НСК "Олімпійський" була встановлена система "Hawk-Eye", яка необхідна для автоматичного визначення голів під час футбольних матчів. Про це повідомляє Sport Arena.

"Hawk-Eye" успішно протестована на "Олімпійському" і, за попередньою інформацією, повністю готова до експлуатації. Вона використовує по сім камер на кожній парі воріт, а система автоматично обробляє візуальну інформацію, визначає і відслідковує положення м'яча. У випадку, якщо сфера перетинає лінію воріт, протягом секунди головний арбітр отримує на свої годинники візуальний і вібросигнал.

Система "Hawk-Eye" поступово впроваджується у світовий футбол. Наприклад, в англійській Прем'єр-лізі її використовують з сезону 2013/14, вона була застосована у фіналах Ліги Європи і Ліги чемпіонів цього сезону, а також працює на Євро-2016 у Франції.

Зазначається, що система навряд чи буде застосовуватися на матчах чемпіонату України і скоріше розрахована на поєдинки єврокубків і збірної України.

Крім того, установка системи Hawk-Eye є одним з обов'язкових кроків на шляху Києва до прийняття фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.