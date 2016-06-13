Копа Америка: Бразилія програла Перу через гол рукою і вибула з турніру

У США відбулися матчі останнього 3-го туру групового етапу змагань у квартеті В, де збірна Бразилії програла Перу, а Еквадор розгромив Гаїті.

У вирішальному для бразильців матчі п'ятикратні чемпіони світу нічого не змогли створити в атаці і залишилися без забитих голів у суперництві з Перу. Проте, у свої ворота пропустили безглуздий гол від Руідіаса, забитий на 75-й хвилині з порушенням правил - рукою. Суддя не помітив порушення правил і саме цей момент і став вирішальним у матчі і всім турнірі для одного з фаворитів - бразильців.

В іншому матчі групи Еквадор розгромив Гаїті з рахунком 4:0.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у Перу 7 очок, Еквадору - 5, Бразилії - 4, Гаїті - 0.

Збірна Бразилії не потрапила в плей-офф Кубка Америки вперше з 1983 року.