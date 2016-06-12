Тварини-оракули зробили прогноз на матч України з Німеччиною (відео)
12:01, 12 червня 2016Футбол
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В успіх збірної України повірив лише морський лев Астрід.
Коала Обі-Обі вважає, що буде нічия / mz-web.de
Тварини-оракули зробили прогноз на результат футбольного матчу Євро-2016, в якому Україна зіграє з Німеччиною. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зокрема, коала Обі-Обі спрогнозував нічию в сьогоднішньому матчі. Морський лев Астрід напророкував перемогу Україні, а слониха Неллі вважає, що рахунок буде на користь Німеччини.
Нагадаємо, традиція, коли тваринам пропонують відгадувати результат футбольного матчу, почалася з восьминога Пауля, який вірно називав переможців матчів чемпіонату світу 2010 року за участю збірної Німеччини.
Матч збірної України проти Німеччини відбудеться сьогодні, 12 червня, на стадіоні в Ліллі. Початок зустрічі - о 22:00.
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