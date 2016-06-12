Тварини-оракули зробили прогноз на матч України з Німеччиною (відео)

Тварини-оракули зробили прогноз на результат футбольного матчу Євро-2016, в якому Україна зіграє з Німеччиною. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, коала Обі-Обі спрогнозував нічию в сьогоднішньому матчі. Морський лев Астрід напророкував перемогу Україні, а слониха Неллі вважає, що рахунок буде на користь Німеччини.

Нагадаємо, традиція, коли тваринам пропонують відгадувати результат футбольного матчу, почалася з восьминога Пауля, який вірно називав переможців матчів чемпіонату світу 2010 року за участю збірної Німеччини.

Матч збірної України проти Німеччини відбудеться сьогодні, 12 червня, на стадіоні в Ліллі. Початок зустрічі - о 22:00.