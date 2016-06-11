Гравець "Дніпра" Чигринський перейшов у грецький АЕК
18:42, 11 червня 2016Футбол
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Футболіст підписав контракт терміном на два роки з можливістю продовження.
twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
Футбольний клуб АЕК (Греція) офіційно оголосив про підписання контракту з українським захисником Дмитром Чигринським, повідомляє клубна прес-служба.
Екс-гравець "Дніпра" підписав контракт терміном на два роки, з можливістю продовження ще на один сезон.
У минулому сезоні Дмитро Чигринський провів 12 матчів в УПЛ, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.
До цього він виступав у складі донецького "Шахтаря" і іспанської "Барселони".
Також в активі центрального захисника 29 ігор за національну збірну України.
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