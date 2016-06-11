Гравець "Дніпра" Чигринський перейшов у грецький АЕК

Футбольний клуб АЕК (Греція) офіційно оголосив про підписання контракту з українським захисником Дмитром Чигринським, повідомляє клубна прес-служба.

Екс-гравець "Дніпра" підписав контракт терміном на два роки, з можливістю продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні Дмитро Чигринський провів 12 матчів в УПЛ, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

До цього він виступав у складі донецького "Шахтаря" і іспанської "Барселони".

Також в активі центрального захисника 29 ігор за національну збірну України.