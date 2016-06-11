Копа Америка: Аргентина розгромила Панаму, Чилі сильніша за Болівію

Збірна Аргентини розгромила команду Перу в черговому матчі Копа Америка з рахунком 5:0, у той час як збірна Чилі виявилася сильнішою команди Болівії з куди більш скромним рахунком - 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Аргентинці домоглися свого успіху багато в чому завдяки хет-трику Ліонеля Мессі. Гравець іспанської "Барселони" забив три голи протягом 19 хвилин - на 68, 78 та 87 хвилинах. Перед цим, на самому початку гри на 7-й хвилині рахунок точним ударом відкрив Ніколас Отаменді, а в самій кінцівці, на 90-й хвилині точним ударом відзначився Агуеро - 5:0.

У матчі Чилі - Болівія перемогу чилійцям приніс дубль гравця німецької "Баварії" з Мюнхена Артуро Відаля. При цьому, вирішальний гол він забив ударом з пенальті на 90-й хвилині.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканським континентом. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.