Гравець "Дніпра" Бруно Гама перейшов у "Депортіво"

Іспанський футбольний клуб "Депортиво" оголосив про підписання контракту з португальцем Бруно Гама, який раніше виступав в українському "Дніпрі", повідомляє сайт "Депортіво".

Гравець буде захищати кольори команди протягом найближчих двох сезонів.

Бруно Гама зіграв 68 матчів за "Депортіво", забивши 13 голів, у період з 2011 по 2013 рік. До цього він виступав у ряді клубів у своїй країні, таких як "Брага", "Порту", "Віторія" та ін.

Гама захищав кольори «Дніпра» з 2013-го року. У минулому сезоні провів за «Дніпро» 34 матчі у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 5 гольових передач.