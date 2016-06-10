Копа Америка: Мексика вийшла в плей-офф, Уругвай вибув після групового єтапа

У ніч на п'ятницю відбулися матчі 2-го туру групового етапу Кубка Америки в квартеті С, за підсумками яких визначилися два учасники плей-офф і два невдахи турніру, які покинуть змагання після 3-го туру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Мексики обіграла Ямайку з рахунком 2:0 і продовжує йти без поразок на турнірі. У свою чергу, збірна Венесуели також йде без втрачених очок, вигравши у команди Уругваю з рахунком 1:0.

Таким чином, у Венесуели та Мексики по 6 очок і в 3-му турі групового етапу вони оскаржать в особистій зустрічі 1-е місце в групі. У Ямайки і Уругваю - 0 очок, а в завершальному турі команди будуть битися лише за престиж. Турнірної мотивації вже немає ні у одного з колективів.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканського континенту. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.