Косово зіграє із збірною України у відборі на ЧС-2018

Згідно з рішенням, прийнятим на Конгресі ФІФА в травні 2016 року, про включення Косово і Гібралтару до складу цієї футбольної організації, обидві збірних візьмуть участь у кваліфікаційному раунді Чемпіонату світу з футболу 2018.

Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Читайте такожПорошенко попросив президента ФІФА розблокувати "Арену Львів" для матчів ЧС-2018

Так, за рішенням УЄФА, команда Косово приєднається до України, Хорватії, Ісландії, Туреччини та Фінляндії в групі I.

Збірна Гібралтару буде грати групі H з Боснією і Герцеговиною, Бельгією, Грецією, Естонією та Кіпром.

При цьому наголошується, що з метою безпеки прийнято рішення, що Боснія і Герцеговина, а також Сербія не повинні грати проти Косово.

Як повідомляв УНІАН, раніше Федерація футболу Косово стала 55-м членом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Косово є частково визнаною державою. Україна не визнає незалежності Косово.