Футболіст "Реала" Роналду визнаний найбільш високооплачуваним спортсменом світу

Футболіст мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією журналу Forbes.

Згідно з підрахунками видання, Роналду заробив за рік 88 мільйонів доларів. На другому місці з показником в 81,4 мільйона доларів знаходиться футболіст "Барселони" Ліонель Мессі. Трійку замкнув американський баскетболіст "Клівленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс - він розбагатів на 77,2 мільйона доларів.

Топ-10 рейтингу виглядає таким чином:

1. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол, "Реал") – 88 мільйонів доларів

2. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол, "Барселона") – 81,4

3. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол, "Клівленд") – 77,2

4. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – 67,8

5. Кевін Дюрант (США, баскетбол, "Оклахома-Сіті") – 56,2

6. Новак Джоковіч (Сербія, теніс) – 55,8

7. Кемерон Ньютон (США, американський футбол, "Кароліна") – 53,1

8. Філ Мікельсон (США, гольф) – 52,9

9. Джордан Спіт (США, гольф) – 52,8

10. Кобе Брайант (США, баскетбол, "Лос-Анджелес Лейкерс") – 50

Зазначимо, що за підсумками 2014 року найбільш високооплачуваним спортсменом став боксер Флойд Мейвезер, який заробив 300 мільйонів доларів.