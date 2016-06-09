Бразилія розтрощила Гаїті в центральному матчі дня Кубка Америки

В Орландо (США) відбувся центральний матч дня Кубка Америки-2016 з футболу, в якому збірна Бразилії грала з командою Гаїті і розгромила суперника з рахунком 7:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на те, що склад бразильців на нинішньому турнірі дуже далекий від оптимального, команда без особливих зусиль зуміла обіграти суперника. Голи у складі переможців забивали Філіппе Коутіньйо (хет-трик), Ренато Аугусто (дубль), Габігол і Лукас Ліма. Єдиний гол у складі суперника на рахунку Марселіна.

В іншому матчі групи Еквадор і Перу не виявили переможця - 2:2.

Таким чином, за тур до кінця групових змагань у Бразилії та Перу по 4 очки, Еквадору - 2, Гаїті - 0. В останньому турі відбудуться матчі Бразилія - Перу і Еквадор - Гаїті.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Америки-2016 проходить в США у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario). Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканського континенту. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.