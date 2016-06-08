Захисник "Динамо" Селін не хоче переходити в інший клуб

Захисник київського "Динамо" Євген Селін не розглядає варіанти працевлаштування в інших клубах. Про це заявив агент футболіста Олександр Панков, повідомляє Sport Arena.

"Про запасні варіантах ми зараз не думаємо. За останні два роки він двічі грав в оренді. Скільки вже можна? Тому він зараз максимально сконцентрований на "Динамо". Коли він переходив в київський клуб три з половиною роки тому, то він мріяв грати саме тут, і ця мрія залишається досі", — сказав Панков.

Євген Селін перейшов в київське "Динамо" з полтавської "Ворскли" в 2013-му році і протягом двох років провів за команду 18 матчів. З приходом на тренерський пост Сергія Реброва Селін випав з основної обойми футболістів "Динамо" і двічі здавався в оренду - спочатку в харківський "Металіст", а потім у грецький "Платаніас".

Також Селін раніше регулярно викликався в збірну України і брав участь на Євро-2012.