Головний приз Всеукраїнського турніру з футболу завоювали хлопці з Ужгорода

13:03, 08 червня 2016
Футбол
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Команда загальноосвітньої середньої школи №19 з Ужгорода стала чемпіоном турніру.

Всеукраинский турнир по футболу

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

На нагородженні також повідомили, що два кращих футболісти минулорічного розіграшу турніру вирушать до Франції на Міжнародний футбольний табір Сора Соса-Сola з відвідуванням чвертьфінального матчу Євро-2016.

Фінальна частина змагань, в яких щорічно бере участь близько 500 тисяч школярів, проходила на стадіоні міста Вишневе Київської області. У вирішальному матчі турніру серед команд молодшої вікової категорії ужгородці обіграли представників Києва, ЗОШ №301, з рахунком 3:0. Третє місце посіла Гімназія №2 з Кременчука.

Під час церемонії нагородження віце-президент Федерації футболу України Василь Орлецький пообіцяв, що для ужгородської школи буде збудовано футбольне поле зі штучним газоном. Разом з тим Директор відділу зі зв'язків з громадськістю Компанії "Кока-Кола Україна" Олеся Жулинська додала, що завдяки зусиллям компанії два кращих футболіста турніру за підсумками минулого сезону в найближчі дні вирушає в Париж, де стануть учасниками Міжнародного футбольного табору. Це Максим Скибінський з села Дорошівці в Чернівецькій області та Денис Чайка з Дніпра. Всього для участі в таборі запрошено 125 юних футболістів з 15 країн світу.

«Турнір охоплює близько 80% шкіл України, залучені навіть шкільні команди невеликих селищ і сіл. Для таких команд участь у такому масштабному змаганні, як "Шкіряний м'яч", вже сама собою є досягненням. А якщо така маленька команда досягає перемоги в турнірі, як минулого року команда з чернівецького села Дорошівці, це стає прикладом того, як завдяки таланту, наполегливості, самовіддачі і, звичайно ж, злагодженим командним діям, можна досягати, здавалося б, неймовірних результатів", - вважає Директор відділу зв'язків з громадськістю титульного спонсора турніру. За її словами, у Франції у молодих українських футболістів буде насичена програма. Зокрема, вони відвідають чвертьфінальний матч Євро-2016 на стадіоні "Стад де Франс", а також отримають майстер-клас від знаменитого футболіста Хаві, який раніше багато років був лідером "Барселони" і збірної Іспанії.

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Олеся Жулинська підкреслила, що під час проведення табору будуть прийняті особливі заходи безпеки: "Всі діти будуть жити на окремій території. Там вжиті достатні заходи безпеки і фактично до кожної команди буде представлений окремий менеджер з безпеки. Крім того, з нашими дітьми буде знаходитися україномовний представник компанії".

Турнір "Шкіряний м'яч" проходить на всеукраїнському рівні з 1998-го року, а його незмінним президентом є ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року Андрій Біба. Нині змагання проходять під керівництвом Асоціації аматорського футболу України.

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