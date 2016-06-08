Головний приз Всеукраїнського турніру з футболу завоювали хлопці з Ужгорода

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

На нагородженні також повідомили, що два кращих футболісти минулорічного розіграшу турніру вирушать до Франції на Міжнародний футбольний табір Сора Соса-Сola з відвідуванням чвертьфінального матчу Євро-2016.

Фінальна частина змагань, в яких щорічно бере участь близько 500 тисяч школярів, проходила на стадіоні міста Вишневе Київської області. У вирішальному матчі турніру серед команд молодшої вікової категорії ужгородці обіграли представників Києва, ЗОШ №301, з рахунком 3:0. Третє місце посіла Гімназія №2 з Кременчука.

Під час церемонії нагородження віце-президент Федерації футболу України Василь Орлецький пообіцяв, що для ужгородської школи буде збудовано футбольне поле зі штучним газоном. Разом з тим Директор відділу зі зв'язків з громадськістю Компанії "Кока-Кола Україна" Олеся Жулинська додала, що завдяки зусиллям компанії два кращих футболіста турніру за підсумками минулого сезону в найближчі дні вирушає в Париж, де стануть учасниками Міжнародного футбольного табору. Це Максим Скибінський з села Дорошівці в Чернівецькій області та Денис Чайка з Дніпра. Всього для участі в таборі запрошено 125 юних футболістів з 15 країн світу.

«Турнір охоплює близько 80% шкіл України, залучені навіть шкільні команди невеликих селищ і сіл. Для таких команд участь у такому масштабному змаганні, як "Шкіряний м'яч", вже сама собою є досягненням. А якщо така маленька команда досягає перемоги в турнірі, як минулого року команда з чернівецького села Дорошівці, це стає прикладом того, як завдяки таланту, наполегливості, самовіддачі і, звичайно ж, злагодженим командним діям, можна досягати, здавалося б, неймовірних результатів", - вважає Директор відділу зв'язків з громадськістю титульного спонсора турніру. За її словами, у Франції у молодих українських футболістів буде насичена програма. Зокрема, вони відвідають чвертьфінальний матч Євро-2016 на стадіоні "Стад де Франс", а також отримають майстер-клас від знаменитого футболіста Хаві, який раніше багато років був лідером "Барселони" і збірної Іспанії.

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Олеся Жулинська підкреслила, що під час проведення табору будуть прийняті особливі заходи безпеки: "Всі діти будуть жити на окремій території. Там вжиті достатні заходи безпеки і фактично до кожної команди буде представлений окремий менеджер з безпеки. Крім того, з нашими дітьми буде знаходитися україномовний представник компанії".

Турнір "Шкіряний м'яч" проходить на всеукраїнському рівні з 1998-го року, а його незмінним президентом є ветеран київського "Динамо", кращий футболіст СРСР 1966 року Андрій Біба. Нині змагання проходять під керівництвом Асоціації аматорського футболу України.