"Говерла" і "Металіст" виключені зі складу УПЛ - президент ліги

Президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон в черговий раз підтвердив виключення "Говерли" та "Металіста" з числа учасників турніру, повідомляє SportArena.

«"Говерла" і "Металіст" виключені зі складу УПЛ? Абсолютно вірно, як і "Металург". Це крапка», — повідомив в ефірі телеканалу Футбол 1 Генінсон.

У квітні "Говерла", "Металіст" і "Волинь" не отримали атестати на участь у наступному сезоні УПЛ. "Металіст" і "Говерла" це рішення пізніше оскаржили, але отримали відмову. "Волинь" же в середині травня почала вирішувати питання про допуск до повторної атестації. ФФУ допустила лучан до неї і за пару тижнів було прийнято рішення про видачу атестата луцького клубу.

У всіх вищеназваних клубів виникли різного ступеня проблеми з боргами. На "Говерлу" подали в суд кілька колишніх гравців, перед якими в ужгородців є заборгованості, а у "Металіста" і зовсім борги перед колишніми і діючими футболістами, а також персоналом клубу, обчислюються десятками мільйонів гривень.

1 червня Комінтернівський суд Харкова постановив надати Національній Поліції доступ до зарплатних відомостей "Металіста" за період з травня 2013 до травня 2015 року, щоб з'ясувати як проходили виплати грошей футболістам у зазначені терміни.

Запорізький "Металург" у кінці минулого року оголосив себе банкрутом і знявся з розіграшу Прем'єр-ліги. У березні була створена нова структура, якій футбольні інстанції дозволили використовувати бренд "Металург". Відроджений клуб сформувався на базі аматорської команди "Россонеро", відіграв в аматорському чемпіонаті України і тепер претендує на отримання професійного статусу і можливості почати виступи у Другій лізі.

У сезоні-2016/17 Прем'єр-ліга буде складатися з 12 клубів. Поповнить склад учасників елітного дивізіону переможець Першої ліги кіровоградська "Зірка".