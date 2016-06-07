Франція все ж видала восьмирічному вболівальнику збірної України візу на Євро-2016

Посольство Франції в Україні прийняло рішення видати візи сім'ї 8-річного футбольного вболівальника Володимира Бобенчика, після того як були виправлені проблеми у візовій заявці. Про це повідомляє "Європейська Правда".

"У досьє було кілька прогалин, які не дозволяли йому дати позитивну відповідь. Посольство Франції ще минулого тижня зв'язалося з сім'єю, щоб чітко пояснити, в чому полягали проблеми з документами і які елементи потрібно виправити.

Ці елементи сьогодні вранці були, нарешті, передані в консульський відділ, що дозволяє нам видати візи", - заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Можу лише висловити жаль, що ця справа набула таких масштабів", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Франція відмовила у видачі візи восьмирічному вболівальнику збірної України, який разом з батьками збирався відправитися на Євро-2016. Подія викликала резонанс серед українців, які стали пікетувати посольство.