Збірна Італії назвала ім'я свого нового тренера

Новим головним тренером збірної Італії після Євро-2016 стане Джамп'єро Вентура, який раніше очолював "Торіно". Про це заявив президент Федерації футболу Італії Карло Тавеккьо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

На даній посаді Вентура замінить Антоніо Конте, який після чемпіонату Європи 2016 стане головним тренером лондонського "Челсі".

Вентура працює в "Торіно" з 2011-го року, його найкращий результат з командою в чемпіонаті Італії - сьоме місце за підсумками сезону 2013/14. Пілся закінчення минулого сезону Вентура залишив команду, звільнивши місце для Синиші Михайловіча.

Раніше 68-річний наставник тренував "Барі", "Верону", "Наполі", "Кальярі" і "Удінезе".

Додамо, що у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року збірна Італії зіграє проти Іспанії, Албанії, Македонії, Ізраїлю та Ліхтенштейну.