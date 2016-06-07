Донецький "Шахтар" подав до суду на ФІФА - іспанські ЗМІ

Донецький "Шахтар" подав позов на ФІФА на Спортивний арбітражний суд (CAS) у "справі Матузалема", повідомляє Sport Arena, посилаючись на elperiodicodearagon.com.

Бразильский футболіст в 2007-му році в односторонньому порядку розірвав угоду з "гірниками" і перейшов в іспанську "Сарагосу", яка погодилася заключити з ним контракт.

Незважаючи на рішення CAS, яке зобов'язувало "Сарагосу" виплатити "Шахтарю" 13,8 мільйона євро в якості компенсації, цих грошей український клуб так і не отримав. Причина цьому - поведінка іспанців, які посилалися на скрутне фінансове становище і відмовлялися платити штраф.

У зв'язку з цим ФІФА була зобов'язана зняти з "Сарагоси" шість турнірних очок або понизити команду у класі, але організація досі не виконала цей вердикт.

На даний момент 35-річний Матузалем виступає за "Маямі" у другій по силі американській лізі NASL. "Сарагоса" грає в другому іспанському дивізіоні.