"Шахтар" і "Динамо" зіграють у сьомому турі чемпіонату України

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" проведуть найближчий матч чемпіонату України в 7-му турі. Про це стало відомо за підсумками жеребкування календаря Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У першому турі чемпіонату зіграють:

"Дніпро" – "Волинь" (Луцьк)

"Сталь" (Кам'янське) – "Карпати" (Львів)

"Динамо" (Київ) – ФК "Олександрія"

"Ворскла" (Полтава) – "Чорноморець" (Одеса)

"Шахтар" (Донецьк) – "Зірка" (Кіровоград)

"Зоря (Луганськ) – "Олімпік" (Донецьк)

Крім того, сьогодні Прем'єр-ліга методом жеребкування визначила номінального господаря Суперкубка України. Ним став донецький "Шахтар".

Нагадаємо, в сезоні 2016/17 чемпіонат Прем'єр-ліги вперше пройде в два етапи. Після двох кіл першості всі 12 команд будуть поділені на дві групи, де верхня борометися за чемпіонство і єврокубки, а нижня - за виживання.

Суперкубок України, в якому зустрінуться "Шахтар" і "Динамо", відбудеться на одеському стадіоні "Чорноморець" 16 липня. Цей матч відкриє новий клубний сезон в Україні.