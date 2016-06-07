У харківській фан-зоні Євро-2016 не покажуть матчі збірної Росії

У харківській фан-зоні Євро-2016, яка протягом всього чемпіонату працюватиме на площі Свободи, покажуть всі матчі за винятком тих, в яких візьме участь збірна Росії, повідомляє Dozor.kharkov.ua.

Про це повідомив директор Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу міськради Олексій Чубаров.

«Транслюватимуться всі матчі, за винятком ігор збірної Росії. Це рекомендація силових структур і наша принципова позиція. Позиція організаторів і людей, які відповідають за безпеку на фан-зоні», - повідомив Олексій Чубаров.

Зазначимо, що збірна Росії зіграє матчі групового етапу 11, 15 і 20 червня.

Площа фан-зони складатиме 20 тисяч квадратних метрів, на території якої зможуть розміститися близько 80 тисяч фанатів. Всі матчі будуть транслюватися на великому екрані розміром шість на вісім метрів.

Фан-зона буде відкрита для вболівальників щоденно протягом всього чемпіонату з 12.00 і до закінчення футбольних матчів. Протягом місяця на площі виступатимуть харківські колективи, пройде кілька міських фестивалів та інших розважальних заходів. Також тут розгорнуться намети з вуличною їжею, будуть працювати магазини з атрибутикою фан-зони.