Зінченко став найкращим футболістом "Уфи" сезону 2015/16 за версією вболівальників

Закінчилося голосування вболівальників з вибору кращого футболіста ФК «Уфа» сезону 2015/16.

Це почесне звання впевнено завоював півзахисник команди Олександр Зінченко, набравши - 38.1% загальних голосів, повыдомляэ прес-служба клубу. За підсумками опитування друге місце голосування зайняв нинішній капітан ФК «Уфа» Дмитро Стоцький -12.7% всіх голосів. Замкнув трійку кращих гравців сезону атакувальний півзахисник «Уфи» Сільвестр Ігбун, набравши -10.6% від загальної кількості голосів. Як повідомляв УНІАН, раніше Зінченко був визнаний кращим гравцем російської Уфи" за підсумками голосування вболівальників за квітень 2016 року.

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