Арентина обіграла Чилі в центральному матчі першого туру Копа Америка-2016

У Санта-Клара (Каліфорнія, США) відбувся центральний матч 1-го туру Копа Америка-2016, де у грі минулорічних фіналістів змагань збірна Аргентини взяла реванш у команди Чилі.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в перші 15 хвилин другого тайму. На 51-й хвилині гри Ді Марія відкрив рахунок, а на 59-й Банега подвоїв перевагу аргентинців. Гол чилійця Фуенсаліда в доданий арбітром час (90+3) не допоміг команді розраховувати навіть на нічию.

На Копа Америка-2015 у фінальному матчі основний час завершився внічию 0:0, а в серії післяматчевих пенальті чилійці виграли 4:1 і виграли турнір вперше за його 99-річну історію.

Раніше, в рамках 1-го туру нинішнього турніру збірна США у матчі-відкритті турніру програла Колумбії (0:2), Коста-Ріка і Парагвай зіграли внічию (0:0), Бразилія несподівано не зуміла виграти у Еквадору (0:0), а Мексика обіграла Уругвай з рахунком 3:1.

Копа Америка-2016 проводиться у рік 100-річчя турніру (Сора América Centenario) з 3 червня по 26 червня в США. Турнір присвячений святкуванню сторіччя КОНМЕБОЛ і першого чемпіонату Південної Америки, і є першим Кубком Америки, що проходять поза південноамериканського континенту. В турнірі приймають участь всі десять країн-членів КОНМЕБОЛ і шість країн-представників КОНКАКАФ.