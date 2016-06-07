Помічники українського тренера Григорчука хочуть покинути азербайджанську "Габалу"

Через погіршення фінансування футбольної "Габали" помічники українського фахівця хочуть піти з азербайджанського клубу. Сам Роман Григорчук погодився працювати на знижених фінансових умовах. повідомляє Azerifootball.com.

За даними видання всім гравцям та членам штабу було запропоновано оновити контракти на суми, на 30-40% менше, ніж це було в минулому році. Хтось погодився як Роман Григорчук, а хтось - ні. Як наприклад пішли з команди український гравець Олексій Гай та азербайджанець Аріф Дашдаміров.

Слідом за ними покинуть "Габалу" і два українських тренера - Степан Матвіїв та Михайло Савка. На відміну від Григорчука, у його асистентів невисокі зарплати. Скорочення на третину робить для Савки та Матвєєва невигідним подальше перебування в Азербайджані. Очікується, що на місце українських фахівців будуть призначені місцеві тренери.

За підсумками чемпіонату Азербайджану сезону 2015/16 команда українських фахівців зайняла 3-е місце (59 очок у 36 матчах), пропустивши вперед "Карабах" (84 бали) та "Зіря" (62).