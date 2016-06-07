Напередодні Євро-2016: Польща зіграла внічию з Литвою, Італія обіграла Фінляндію
00:25, 07 червня 2016Футбол
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Сьогодні в Європі пройшли три підготовчих матчу до чемпіонату Європи.
Reuters
Збірна Польщі, яка є суперником України на Євро-2016, сьогодні не змогла обіграти в товариському матчі команду Литви.
Гру команди завершили, не забивши жодного гола.
В інших зустрічах дня Італія обіграла Фінляндію, а Ісландія розгромила скромний Ліхтеншейн. Примітно, що останній гол за ісландців забив один з головних ветеранів Євро-2016, 37-річний екс-форвард "Челсі" і "Барселони" Ейдур Гудйонсен.
Польща - Литва - 0:0 (0:0)
Італія - Фінляндія - 2:0 (1:0)
Гол: Кандрева (27, з пенальті), Де Россі (71)
Ісландія - Ліхтенштейн - 4:0 (3:0)
Голи: Сігторссон (10), Севарссон (20), Фіннбогасон (41), Гудйонсен (82).
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