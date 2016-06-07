Напередодні Євро-2016: Польща зіграла внічию з Литвою, Італія обіграла Фінляндію

Збірна Польщі, яка є суперником України на Євро-2016, сьогодні не змогла обіграти в товариському матчі команду Литви.

Гру команди завершили, не забивши жодного гола.

В інших зустрічах дня Італія обіграла Фінляндію, а Ісландія розгромила скромний Ліхтеншейн. Примітно, що останній гол за ісландців забив один з головних ветеранів Євро-2016, 37-річний екс-форвард "Челсі" і "Барселони" Ейдур Гудйонсен.

Польща - Литва - 0:0 (0:0)

Італія - Фінляндія - 2:0 (1:0)

Гол: Кандрева (27, з пенальті), Де Россі (71)

Ісландія - Ліхтенштейн - 4:0 (3:0)

Голи: Сігторссон (10), Севарссон (20), Фіннбогасон (41), Гудйонсен (82).