Український тренер Калитвинцев очолив московське "Динамо"

Український тренер Юрій Калитвинцев у наступному сезоні буде очолювати московське "Динамо", повідомляється на офіційній Twitter-сторінці клубу.

У тренерський штаб 48-річного фахівця увійшли українець Геннадій Литовченко, росіянин Юрій Ковтун і екс-воротар збірної Вірменії Роман Березовський.

Нагадаємо, найбільшим успіхом Юрія Калитвинцева на тренерській посаді є перемога збірної України на чемпіонаті Європи U-19 у Донецьку в 2009-му році. Пізніше фахівець був асистентом і виконуючим обов'язки головного тренера дорослої збірної України.

Останнім місцем роботи Калитвинцева була "Волга" з Нижнього Новгорода, яку він тренував у сезоні 2013/14.

Під час нинішнього міжсезоння деякі ЗМІ повідомляли, що фахівець розглядався в якості кандидата на посаду асистента Сергія Реброва в київському "Динамо". Але ця інформація не підтвердилася.

Московське "Динамо" за підсумками минулого сезону вилетіло з російської Прем'єр-ліги і наступний сезон проведе у другому російському дивізіоні.