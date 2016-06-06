Екс-гравці "Дніпра" Шахов і Матос продовжать кар'єру в Греції

Півзахисники "Дніпра" Євген Шахов і Лео Матос стали гравцями грецького ПАОКа. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив агент футболістів Вадим Шаблій.

Обидва гравці підписали з ПАОКом трирічні контракти.

25-річний Шахов потрапив в систему "Дніпра" в 2005-му році, але двічі - у 2010-му та 2012-му роках - здавався в оренду в київський "Арсенал". У минулому сезоні чемпіонату України зіграв 10 матчів, забивши 4 м'ячі.

"Блискуча гра у другій частині сезону перетворила Євгена Шахова в одного з ключових футболістів "Дніпра", дозволила потрапити до розширеного списку кандидатів на поїздку на Євро-2016 у складі збірної України і привернула увагу скаутів іноземних клубів. Грецький "ПАОК" був найсерйознішим, солідним і наполегливим у своєму бажанні отримати Женю", - написав Шаблій.

30-річний бразилець Лео Матос зіграв за "Дніпро" 29 матчів, забивши 3 голи. У дніпровській команді він грав з 2014 року, а раніше чотири роки виступав у одеському "Чорноморці".

"Після шести років, проведених в українському футболі, Лео Матос вирішив змінити прописку і відкрити для себе нові грані, новий досвід, нові емоції нового чемпіонату", - прокоментував перехід бразильця агент.

У минулому сезоні ПАОК зайняв четверте місце в чемпіонаті Греції, але після вдалого виступу в додатковому турнірі кваліфікувався в Лігу чемпіонів.