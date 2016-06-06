Ще один талановитий український футболіст переїхав до Іспанії

Нападник львівських "Карпат" став гравцем іспанського "Вільярреала", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

В Іспанії 18-річний футболіст буде грати на правах оренди. При цьому, у "Вільяреала" буде пріоритетне право на купівлю футболіста.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, оренда Гуцуляка має обійтися "Вільярреалу" в 200 тисяч доларів. Крім того, "Карпати" зароблять ще 1,5 мільйона доларів, якщо іспанський клуб вирішить викупити права на гравця.

Як повідомляв УНІАН, минулий сезон "Вільярреал" завершив на четвертому місці в іспанській Примері і в наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів. Це означає, що Гуцуляк, ймовірно, зможе зіграти за "Вільярреал" в молодіжному аналогу ЛЧ - юнацькій лізі УЄФА.

Нагадаємо, в минулому році з "Карпат" в "Севілью" перейшов 18-річний півзахисник Мар'ян Швед. Крім того, в молодіжній команді севільського "Бетіса" виступає 20-річний екс-півзахисник донецького "Шахтаря" Бека Вачіберадзе.