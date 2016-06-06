Львівські "Карпати" оголосили ім'я нового головного тренера команди

Новим головним тренером львівських "Карпат" став 68-річний фахівець Валерій Яремченко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Яремченку допомагатимуть Володимир Безубяк, який у другій половині минулого сезону очолював "Карпати", а також Анатолій Чанцев. Підготовкою воротарів займатиметься Володимир Васютик.

Нагадаємо, Яремченко вже очолював львівські "Карпати" в сезоні 2007/08. Тоді команда завершила чемпіонат України на 10-му місці.

Тренер відомий, насамперед, своєю роботою у донецькому "Шахтарі", де він працював головним тренером з 1989-го по 1994-й рік, з 1996-го по 1999-й, а також в сезоні 2002/03.