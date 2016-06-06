Новий тренер "Шахтаря" Фонсека: "Не треба порівнювати мене з Луческу"

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека попросив не порівнювати його з попереднім наставником "Гірників" Мирнчей Луческу. Про це він сказав в ефірі програми "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"Я розумію, що всі будуть згадувати про Луческу, але у мене є маленький плюс. Я поки не розумію, що українська преса пише про мене, тому моїм нервам буде спокійніше. Луческу – це Луческу, а Фонсека – це Фонсека. Не потрібно порівнювати, потрібно зосередитися на своїй роботі. У мене своя філософія", - заявив португальський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Пауло Фонсека був оголошений новим головним тренером донецького "Шахтаря". Фахівець підписав з клубом дворічний контракт.